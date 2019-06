''No soy galáctico, soy Eden Hazard'': El nuevo merengue

MADRID, España.- Eden Hazard, futbolista del Real Madrid, aseguró este jueves en su primera rueda de prensa como jugador blanco que no es un "galáctico" y declaró que espera serlo en un futuro.

El término “galáctico” viene desde esa generación dorada del Real Madrid llena de jugadores que ahora son considerados auténticas leyendas.

Fueron una serie de fichajes que iniciaron en el año 2000 cuya plantilla llegó a tener a: Zinedine Zidane, Ronaldo Nazário, Luis Figo, David Beckham, Roberto Carlos, entre otros.

"No soy un galáctico. Todavía no. Espero serlo un día. Soy Eden Hazard y todo lo que he hecho en el pasado va a ser realmente como un borrón y cuenta nueva. Voy a empezar aquí desde cero. Pero no me considero un galáctico, soy un jugador muy bueno", dijo.

Ser tomado como un “Galáctico” es una presión que no cualquier jugador logra manejar, en los últimos años jugadores que fueron catalogados así quedaron a deber , Kaká, Arbeloa, Bale y en su momento un muy bajo rendimiento de Benzema dejaba claro que no era una etiqueta muy deseada.

Cristiano Ronaldo ha sido el único jugador hasta el momento que ha hecho honor al título de “Galáctico”.