¿No somos familia?: Édson Álvarez responde a leyenda del Ajax

ÁMSTERDAM, Holanda.- Edson Álvarez le respondió abiertamente a Ronald de Boer, leyenda del Ajax y la selección de Holanda, quien dijo que el mexicano “no era bueno con la pelota, no es técnico”.

Después de marcar su segundo col con el cuadro tulipán, el primero en la fase de grupo de la Champions Lague, el canterano del América fue duro y directo contra el ex jugador: Creo que no tuvo que decir eso, se supone que somos una familia”.

La verdad, agregó: “No lo conozco, no tengo el gusto, por algo lo ha de haber dicho, pero a mí lo que me interesa es lo que diga mi cuerpo técnico, eso es lo importante”.

Se sintió decepcionado porque De Boer es parte de la historia del Ajax, “y la familia se cuida, pero en fin”…

Sobre su gol, el segundo con la casaca Ajacieden, dijo: “Todos me han ayudado muchísimo con esto. No puedo decir que no estaba nervioso, era mi primer luego en la Champions, pero cayó el gol y me dio mucha confianza, pero el mérito es de todos”.