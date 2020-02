No se venderá alcohol en los estadios durante la Copa Mundial 2020 en Qatar

QATAR – La venta de bebidas alcohólicas será prohibida en los estadios durante la Copa Mundial de Fútbol de 2022, así lo estipuló el embajador de Catar en México, Mohamed Ak Kuwari, quien añadió que será por medidas de seguridad para los aficionados.

“Catar es un país como México. No se puede tomar alcohol en la vía pública, pero en todos los hoteles, en todos los bares, hay alcohol, hay tequila, hay mezcal. Sólo no se permitirá tomar alcohol en los asientos del estadio. Puedes tomar donde quieras, pero no adentro. Tampoco botellas de agua, por el plástico, es por seguridad del público”, comentó.