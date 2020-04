“¡No se empujen!”: Miguel Layún regaña a sus hijos en medio de entrevista en vivo

Además de sus obligaciones como futbolista, Miguel Layún demostró que también cumple con su rol como padre de familia.

Y es que en medio de una entrevista con TUDN, el futbolista de Rayados tuvo que detener la charla debido a que sus hijos se estaban peleando.

“Mi amor, no empujes a tu hermano, chaparro; yo sé, pero no lo empujes, pídeselo por favor, y tu Marce, no le quites las cosas, por favor”, expresó Layún a los dos pequeños.

Al terminar el regaño, el jugador comenzó a reírse, mientras el conductor le decía “este va a ser el momento top de la entrevista”.

“Este es el problema de grabar en la casa”, dijo entre risas el elemento de Monterrey.

Miguel tiene dos hijos, producto de su matrimonio con Ana Laura Galván.