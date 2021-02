“No sé cuánto tiempo puedo aguantar”: El mensaje de Neymar tras su nueva lesión

PARIS, Francia-. Neymar llegó a ser reconocido como uno de los mejores futbolistas del mundo junto con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pero las lesiones han afectado la carrera del brasileño en los últimos años.

La estrella del Paris Saint-Germain lamentó su nueva lesión que lo obligará a perderse el partido de ida contra Barcelona de los octavos de final de Champions League, quien dijo que el llanto es constante, pues otra vez está fuera de las canchas.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y acabo golpeado constantemente”

“Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador o comentarista que 'realmente hay que golpearlo', 'se cae', 'llora', 'niño mimado', etc. Sinceramente, me entristece mucho y no sé cuánto tiempo puedo aguantar. Sólo quiero ser feliz jugando al fútbol, nada más", escribió Neymar en su cuenta de Instagram.

El extremo sudamericano recibió una falta en el partido de Copa de PSG contra SM Caen el pasado miércoles, lo que obligó al ’10’ parisino a abandonar la cancha. Su equipo informó este jueves que estará fuera de acción por cuatro semanas.

En la presente temporada 2020-2021, el brasileño de 29 años ha marcado 13 goles y ha dado seis asistencias, en 18 partidos. Seis de sus anotaciones han sido en cinco juegos de Champions League.