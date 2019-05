No se arrepiente Lance Armstrong de haber usado esteroides para ganar

ESTADOS UNIDOS.- Lance Armstrong, reconocido ciclista, no solo por sus muchas victorias, sino por su escándalo relacionado al doping, realizó polémicas declaraciones en una entrevista para la cadena NBCSN, donde afirma que no haría las cosas diferente si tuviera la oportunidad.

“Hicimos lo que teníamos que hacer para ganar. No era legal, pero no cambiaría nada, ya sea perder un montón de dinero o yendo de héroe a villano", expresó.

La sustancia que utilizó se llama EPO, un esteroide que mejora el rendimiento físico. Por tal motivo, al deportista se le fueron retirados los siete títulos del Tour de Francia que había obtenido.

Además, fue demandado por 100 millones de dólares por el Gobierno Estadounidense por dar una mala imagen y defraudar a una compañía de gobierno, el U.S. Postal, que tenía un equipo que participaba en competencias internacionales de ciclismo, en las cuales Armstrong formaba parte. Al final solo pagó 5 millones.

“Quiero decir que lo haría otra vez. Principalmente, no cambiaría las lecciones que aprendí. No aprendo todas esas lecciones si no actúo de esa manera. No me hubieran investigado ni me hubieran sancionado si no hubiera actuado de la forma en que lo hice", añadió.

Fue sancionado perpetuamente en 2012 luego de que la Unión Ciclista internacional ratificara la pena impuesta por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos.

Finalmente, el ex ciclista terminó por admitir su falla en una charla con Oprah Winfrey.

"Si yo simplemente me dopara y no dijera nada, nada de eso habría sucedido. Nada de eso. Me persiguieron. Era un blanco fácil", confesó.