"No parecía que ganamos a Haití": Diego Reyes

PHOENIX, Arizona.- Tras el pobre rendimiento que el ‘Tri’ mostró frente a Haití, Diego Reyes habló con medios de comunicación al finalizar el encuentro, señalando que el ambiente en el vestidor estaba decaído, como si hubieran salido con la derrota.

"Sabemos que no fue el partido que queríamos, que no fue la mejor exhibición. Yo cuando entré al vestidor parecía que no habíamos ganado, porque estamos conscientes de que no hicimos un gran partido pero se consiguió el objetivo que era clasificar a la Final, estamos donde queríamos y el domingo tenemos una bonita revancha para poder hacer todo lo que no hicimos en este partido", manifestó el defensa.

El canterano águila considera que es obligación de la Selección Mexicana quedarse con el título de la Copa Oro, pues se han hecho sacrificios para lograr el objetivo.

"Estamos aquí para ganarnos un puesto, el objetivo principal es esta copa, queremos ganarla, queremos conseguir un título más para la selección. Sacrificamos muchas cosas, la familia, el tiempo de vacaciones por estar aquí y hay que conseguir esa copa sí o sí. Esperemos que el domingo estemos mejor descansados y podamos conseguir un marcador más amplio", expresó.