"No nos colgamos de las medallas": Ana Gabriela Guevara

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que le entregara a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, una medalla conmemorativa de los Juegos Panamericanos como reconocimiento, Ana Gabriela Guevara, dirigente de la Conade, fue criticada severamente.

La acción fue reprobada por muchos mexicanos, quienes consideraron que de esta forma, el gobierno se atribuye el éxito histórico de los deportistas en Lima 2019, siendo que previo a la competencia llevada a cabo en la capital de Perú, mucho se habló de la falta de apoyos a los atletas.

Sin embargo, en entrevista para ESPN, la ex velocista sonorense manifestó que en ningún momento se ‘han colgado’ de las preseas obtenidas, sino que su único trabajo es presumir el excelente papel que hizo la delegación azteca en la justa continental.

El país sigue siendo México, los atletas compiten por México y se preparan por México. Acaba de concluir una administración, está naciendo esta nueva administración, pero no es que nos colguemos o no nos colguemos (las medallas de los atletas), para lo que estoy es el deporte.

"Seguimos la administración y tenemos que continuar y a mí me toca hablar bien del papel que hizo la selección en los Panamericanos y el presidente igual, no podemos fragmentar el país, es un error querer fragmentarlo y seguir ubicándonos en los mismos mitos de siempre que si nos queremos colgar o no, creo que es claro que el papel que hoy destacó México en Lima supera todas las expectativas", argumentó Guevara para la cadena deportiva.

México selló una histórica participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pues finalizó en tercer lugar del medallero, con 136 metales totales, posición que no se conseguía desde la edición de 1955 en la Ciudad de México.