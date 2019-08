'No me la jugaría a que viene Neymar': Piqué

BARCELONA, España.- Gerard Piqué reconoció este martes, que aunque desearía que Neymar regresara al Barcelona, ignora si se concretará el fichaje.

"Claro que nos gustaría que estuviera y que volviera, pero es algo que no podemos controlar. Lo dejamos en manos de los que deciden y a partir de ahí veremos en los próximos días los acontecimientos (...) No me la jugaría todo por ninguna de las dos opciones", expresó el jugador culé en entrevista.

También opinó sobre el comportamiento de su ex compañero en el París Saint Germain en los últimos días.

"Él (Neymar) seguro que ha pensado durante estos días en hacer todo lo correcto en cada momento", manifestó el español.

Es bien recordado como en 2017, entre los rumores de la posible salida del brasileño al PSG, Piqué publicó una imagen con el delantero, con el mensaje “se queda”, situación que resultó ser mentira.