"No me importa para ser honesto": De Bruyne sobre posible fichaje de Messi al Manchester City

INGLATERRA – Lionel Messi está siendo muy mencionado en Inglaterra, pero en estos últimos días volvió a explotar la especulación del fichaje del goleador argentino con el Manchester City, pues Omar Berrada, director de operaciones del club, volvió a viralizar esta antigua posibilidad que colapsó al mundo deportivo hace meses cuando la “Pulga” sorprendió aún más al anunciar que buscaba irse del Barcelona.

Pero para el mediocampista belga, Kevin de Bruyne, quien es toda una celebridad en la ciudad de Manchester, es algo que le va y le viene la posibilidad de que Messi pudiera llegar para la próxima temporada a la Premier League y a equipo, del cual es el líder de su plantilla, pues piensa que hay pruebas más importantes por superar que estar pensando en ese rumor.

“¿Los rumores sobre Messi? No me importa para ser honesto. Si viene es algo bueno, si no viene hay bastantes buenos jugadores en el club con los que me gusta jugar, así que ahora no es el momento”, aclaró.