"No me he retirado de la selección": 'Chicharito' Hernández

LOS ÁNGELES, EU-. Alguien que ha quedado fuera de las convocatorias de Gerardo Martino en Selección Mexicana es el máximo goleador histórico, Javier Hernández, quien aseguró que todavía no se ha retirado.

Aunque el rendimiento del ‘Chicharito’ Hernández ha bajado desde su llegada a la MLS con Los Ángeles Galaxy, el delantero tapatío dejó muy en claro que no se ha retirado del 'Tri' y que, cuando lo haga, él mismo lo va a confirmar.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“No me he retirado de la selección. El día que no quiera ir a una selección me voy a retirar. Imaginemos que en este proceso yo hubiera salido ahí que ya me retiro, se hubieran confirmado cosas de que ya no quería estar”

“Lo llevo diciendo. Yo el día que no quiera jugar en una selección me retiro, o el entrenador va a saber que no quiero ir. A fin de cuentas no estoy cerrado, pero también sé que la temporada pasada estuvo de la chin… para mí”, aclaró Hernández para TUDN.

Algo que comentó Javier Hernández es que ha habido otros jugadores que han tenido temporadas malas y los han aguantado, mientras que con él no sucedió eso por una sola campaña negativa.

“La verde está ahí, ojalá que pueda seguir yendo, que pueda seguir marcando goles, haré lo que está en mis manos que es dar una muy buena temporada para que eso pueda ayudar y ser contemplado, y si no pues ya no está en mí”, compartió el máximo goleador histórico.