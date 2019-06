“No me dejen morir”: Revelan video del ataque a David Ortiz

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Un video del momento cuando David Ortiz es baleado ha sido publicado en las redes sociales.

En las imágenes se logra observar cuando una persona detona el arma contra el pelotero hiriéndolo.

Periodistas dominicanos dijeron que David Ortiz dijo “por favor no me dejen morir, soy un hombre de bien”.

URGENTE!!! Periodistas dominicanos afirman que David Ortiz dijo “por favor no me dejen morir, soy un hombre de bien”. El disparo entro por el lado izquierdo de la espalda y salió por el abdomen. Está siendo intervenido en este momento. pic.twitter.com/s8mFVoqT44

Según medios, el disparo entró por el lado izquierdo de la espalda y salió por el abdomen. Está siendo intervenido en este momento.

Una persona relacionada al ataque ha sido detenida, luego de que fuera brutalmente golpeada por gente que estaba enfurecida por el acto criminal que cometió.

David Ortiz, “Big Papi”, fue herido de bala en su natal República Dominicana, confirmó el domingo el padre del extoletero de los Medias Rojas de Boston.

Leo Ortiz dijo por la noche a ESPN.com que su hijo fue atacado mientras se encontraba en un centro de diversiones en Santo Domingo.

Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron cómo está ni a dónde lo trasladaron exactamente”, añadió Leo Ortiz.