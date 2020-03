"No me agredió" : esposa de Renato Ibarra declara eso en audiencia

MÉXICO - Lucely Chalá, esposa del jugador ecuatoriano Renato Ibarra, desconoce haber declarado en una entrevista que haya sido golpeada por el jugador el pasado 5 de marzo, en la audiencia que se realizó esta tarde en la Ciudad de México.

Ibarra había sido detenido por las autoridades el 5 de marzo juntos a sus dos hermanos y dos cuñados, después de que hayan agredido físicamente a la esposa de Ibarra y a su hermana Karen. Lucely tuvo que ser trasladada al hospital por las heridas y por sufrir una amenaza de aborto.

Fue en el hospital que Lucely, otorgó una entrevista a un medio de comunicación, a quien le narró todos los hechos del altercado. Donde afirmó que Alexandra y Bayron, hermanos del jugador y sus cuñados, Marlon y Tania, atentaron contra ella y su hermana, después Renato se sumó a la agresión al sujetarla del cabello y empujarla contra la pared.

En su declaración que brindo en la audiencia que se celebró esta tarde, la jueza le preguntó que si era correcto lo que había afirmado sobre lo sucedido en la entrevista que se le brindó en el hospital, por lo que Chalá negó las acusaciones sobre su pareja, al decir que no sufrió agresión y que no recuerda lo que dijo.

“No, no me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, señaló.