¡No lo hagas FIFA! Trasmitirán el México vs. Holanda de Brasil 2014

FIFA continúa trasmitiendo vía internet los partidos más emocionantes de la historia de las Copas del Mundo, y la Selección Mexicana será la protagonista de la emisión del domingo.

Sin embargo, lo hará de forma negativa, pues se lanzará el juego de los Octavos de Final del Mundial de Brasil 2014 frente a Holanda, uno de los recuerdos más tristes para la afición tricolor.

El encuentro se podrá ver a partir de las 9:00 horas de Sonora en el canal de YouTube FIFA TV.

Cabe recordar que en dicho partido, el equipo, en ese entonces dirigido por Miguel Herrera, fue eliminado dramáticamente por la Naranja Mecánica en los últimos minutos.

Con goles de Klaas-Jan Huntelaar, que fue un penal marcado por una polémica falta de Rafael Márquez hacia Arjen Robben, y Wesley Seijder, Holanda sepultó las aspiraciones mexicanas de avanzar al añorado ‘quinto partido’.

Hasta el momento, FIFA ha compartido nueve partidos en YouTube: el Inglaterra vs. Estados Unidos femenil de Francia 2019, el Brasil vs. Francia de México 1986, el Holanda vs. Brasil de Sudáfrica 2010, el Estados Unidos vs. China femenil de Estados Unidos 1999 y el España vs. Holanda de Brasil 2014.

También Brasil vs. Argentina de Italia 1990, Estados Unidos frente a Alemania femenil de Canadá 2014, Brasil ante Francia de Alemania 2006 y Portugal contra España de Rusia 2018.