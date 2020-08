¡No le quita el sueño! Juan Carlos Osorio afirma que tema de Messi no le interesa

COLOMBIA – El director técnico colombiano Juan Carlos Osorio ha protagonizado una serie de episodios polémicos en los últimos meses con sus severas críticas sobre la Selección Mexicana cuando la dirigió, pero ahora volvió a entrar en la boca del lobo con sus crudos comentarios sobre el caso del argentino Lionel Messi y Barcelona, ya que afirma que hay asuntos mucho más importantes que ese.

Para Osorio es algo obsoleto que su enfoque vaya dirigido hacia cual será el futuro de Messi si llega a salirse del equipo catalán, ya que asegura que en el mundo futbolísticos hay asuntos que tienen que tener una mayor prioridad, por lo que todo lo relacionado con la “pulga” y su posible salida es algo que no le quita el sueño.

Durante una entrevista por la cadena televisiva de ESPN, Osorio aseguró que el actualmente solo se empeña en los jugadores de su natal país e inclusive llegó a catalogar como “farandula” todo lo que tenga que ver con el argentino.

“Esa situación para mí es irrelevante. Me preocupa lo que está pasando en este momento con los formadores nuestros, entrenadores de equipos de barrio que por la pandemia no pueden trabajar y llevar un mercado a sus casas. La decisión de Messi me tiene sin cuidado”, expresó.