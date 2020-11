"No he vuelto a dormir boca abajo": Iker Casillas tras su infarto

MADRID, España.- La angustia que vivió hace poco más de año y medio es algo que poco se va superando, aseguró Iker Casillas quien el 1 de mayo de 2019 sufrió un infarto.

El ex portero del Real Madrid y del Porto de Portugal señaló, en su serie documental “Colgar las Alas” que vivió días de angustia durante y después del momento que adelantó su retiro de las canchas.

En el primer capítulo habló acerca del día en el que su vida cambió, y narró cómo es que se dio cuenta que algo grave sucedía con su cuerpo, lo cual lo llevó al hospital de forma repentina.

Es como si estás en una piscina y de repente quieres salir y no sales... Era una angustia... Cada vez me faltaba más el aire. Rober, llama al doctor por favor que me estoy ahogando”, agregó el campeón del mundo de Sudáfrica 2010.

Agregó que su vida ha dado un cambio realmente grande, sobre todo en el aspecto psicológico en el que ha tenido pensamientos que, en las primeras semanas, complicaban su tranquilidad.

“Jamás he vuelto a dormir boca abajo. Las noches las pasas con angustia y hasta un estornudo es un drama. El doctor me decía, Iker, no te vas a morir. Y hubo un día que ya de la angustia que tenía, dije: mira, me voy a dormir, y si no me despierto pues no me despierto, pero voy a intentar descansar”, afirmó