"No hay nada que esconder": Ana Gabriela Guevara

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Las puertas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) están abiertas para cualquier auditoría, pues “no hay nada que esconder”, dijo a Grupo Healy Ana Gabriela Guevara, titular de la dependencia.

“Esperaré instrucciones, pero no tengo yo ninguna inquietud…no hay nada que esconder, como bien dice el dicho popular, ‘el que nada debe, nada teme’. Yo estoy tranquila, si quieren venir a revisar que lo revisen, me he apegado a la normativa, reglamento y a la ley y es lo único que se ha hecho”, dijo sobre el anuncio que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador de que pedirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que audite los recursos del Fondos para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Durante la conferencia matutina de este lunes el mandatario fue cuestionado sobre una investigación periodística alrededor de corrupción y malversación de fondos en la Fodepar y sobre la conducta de Ana Gabriela Guevara, quien se dijo, sólo trabaja de lunes a jueves como funcionaria y el fin de semana lo ocupa para hacer precampaña electoral en Sonora.

El jefe del Ejecutivo contestó sobre los presuntos actos de corrupción en el Fodepar que pedirá hoy mismo una investigación a la SFP, pero sobre las acusaciones en contra de Guevara que se trata de un “punto de vista”, que se está “editorializando” y que era algo “bastante exagerado”.

“Lo más importante es la corrupción, que lo otro es más politiquería, con todo respeto”, dijo López Obrador.

Ana Gabriela Guevara precisó que desde que ella arribó a la dirección de la Conade hubo cambios que han generado incomodidades.

Ha habido cambios y ha habido bajas de personas que estaban ahí, que ya no están trabajando dentro la la institución y obviamente genera incomodidades, genera malestar y eso genera fuga de información, esa información no está claramente explícita.

Guevara precisó que esperará instrucciones y que la auditoría podría dar pie a una investigación de las administraciones pasadas.

“Nosotros transparentar cinco meses de trabajo es relativamente fácil, no tiene gran ciencia, pero pues de ahí en fuera aplaudo que pidan que se transparente, esperaré si lo hace a través de la Función Pública o solamente a través del control interno que depende de la Función Pública que tengo yo en la Conade”, dijo.