No estoy listo, pero aquí voy: LeBron James dedica carta a Kobe Bryant

LOS ÁNGELES, California.- Este lunes, a un día del accidente de Kobe Bryant, su amigo LeBron James le dedicó una carta a su memoria a través de sus cuentas oficiales.

Al iniciar con el mensaje, el actual jugador de los Lakers escribió "no estoy listo pero aquí voy" y admite que no le fue nada fácil hacerlo pues de pronto empezaba a llorar antes de publicarlo.

Estoy sentado escribiéndote y cada vez que lo intento comienzo a llorar de nuevo solo de pensar en ti, en mi sobrina Gigi ¡además de la amistad y hermandad que teníamos!"

James continúa diciendo que no puede creer que ese domingo fue la útima conversación que tuvo con Bryant y ahora tendrá que esperar para alcanzarlo.

"Literalmente recién había oído tu voz el domingo por la mañana antes de que regresará a Los Ángeles desde Philadelphia. En millones de años, lo último que hubiese imaginado es que esa sería nuestra última plática. ¡Estoy con el corazón roto y devastado hermano! Mi corazón está con Vanessa y los niños. ¡Prometo que continuaré con tu legado!"

"Tú significas mucho para nostros aquí en especial para la Nación Laker, es mi responsabilidad seguir adelante tras esto. Por favor dame fuerza desde el paraíso, hay más cosas que me gustaría decir pero no puedo por ahora porque no lo asimilo. ¡Hasta que volvamos a coincidir hermano!

Ayer, LeBron se vio reflexivo tras aterrizar de vuelta en Los Ángeles, con abrazos intentaron darle consuelo por la pérdida de "su hermano".