¡No escupitajos! FIFA sugiere imponer tarjeta amarilla a aquel jugador que escupa en la cancha

EUROPA – Sin escupitajos en los partidos, algo que es muy habitual en los partidos de diferentes disciplinas y el fútbol es una de ellas, donde se aprecia constantemente que los futbolistas escupan sobre el césped, por lo que Comisión de Árbitros de la FIFA, quiso tomar cartas en el asunto sobre este tema y el presidente del organismo, Pierluigi Collina, por medio de una carta sugirió que los jugadores sean castigados en caso de que cometan ese acto.

Esta medida que podría ser bien vista por las ligas que se encuentran retomando sus actividades y las que en el futuro lo harán, ya que esto podría contrarrestar el riesgo de un posible contagio por coronavirus. El escrito indica que aquel futbolista que escupa a un integrante de otro club sea inmediatamente expulsado, pero añadió que con la contingencia la mejor opción sería castigar al jugador con una tarjeta amarilla ante cualquier forma de escupir.

"Según las Reglas de Juego, escupir a alguien es una infracción penalizada con expulsión (tarjeta roja). No obstante, en los que casos que no encajen en esta categoría, no sería práctico convertirlo en una infracción castigada con tarjeta amarilla, porque a los árbitros les resultaría imposible detectar todos los incidentes, se puede escupir en cualquier lugar del campo, en cualquier momento y lejos de la acción del partido (p. ej cuando los jugadores cambian de posición antes de la siguiente jugada)”, añadió.