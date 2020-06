“No es necesaria en este momento”: Dwight Howard critica regreso de la NBA

El veterano jugador de la NBA Dwight Howard manifestó que lo ideal sería que la liga no regresara, como una forma de protestar hacia el racismo que se vive en Estados Unidos.

El elemento de los Lakers de Los Ángeles envió un comunicado por medio de su agente a CNN, donde explica por qué sería importante que la NBA no regrese, luego de que se suspendiera por la pandemia de coronavirus.

El baloncesto, o la parcela de entretenimiento que aporta, no es necesario en este momento y solo sería una distracción. Seguro que a nosotros los jugadores no nos distrae, pero porque tenemos recursos para no hacerlo que la gran mayoría de nuestra comunidad no tiene a mano. Y la menor de las distracciones para ellos puede ser un goteo que ya no pare nunca, especialmente con el clima que tenemos ahora mismo", expresó Howard.