"No es momento de tonterías", esposa de Marvin Hagler ante rumores de muerte por vacuna contra Covid

LAS VEGAS, Nevada.- A tan sólo unos días de la muerte de la leyenda del boxeo, Marvin Hagler, comenzó una polémica al ser usado su fallecimiento en una campaña contra la vacuna del Covid-19, afirmando que la vacuna había tenido algo que ver en la muerte de Hagler hasta que su esposa salió a desmentirlo.

Todo dio inicio con una publicación del exboxeador, Thomas Hearn: Un verdadero guerrero. Ore por el rey y su familia ... ¡está en la UCI luchando contra los efectos de la vacuna! ¡Estará bien, pero podríamos usar la energía positiva y la oración para su recuperación completa!”, publicó y enseguida usuarios comenzaron a criticar el uso de las vacunas y sus efectos.

Días después, Kay, esposa de Hagler, desmintió a través de un comunicado la versión: “Fui la única persona cercana a él hasta el último minuto, y soy la única persona que sabe cómo fueron las cosas ni siquiera su familia conoce todos los detalles y NO acepto leer algún comentario estúpido sin saber realmente lo que pasó. Seguro que no fue la vacuna que causó su muerte. Mi bebé se fue en paz con su sonrisa habitual y ahora no es el momento de decir tonterías", puntualizó.

Maravilla Marvin Hagler noqueó a Thomas Hearns en un épico combate de menos de ocho minutos de duración y que aún perdura en los anales del boxeo.

Dos años después fue tanto su disgusto por perder por decisión dividida ante Sugar Ray Leonard — en un robo de los jueces, según él — que no volvió a pelear jamás.

Hagler, uno de los grandes pesos medianos en la historia del boxeo, falleció el sábado a los 66 años. Su esposa, Lay, anunció la muerte de Hagler en una página de Facebook dedicada a los seguidores del púgil.

“Lamento hacer un anuncio muy triste”, escribió. “Desafortunadamente hoy mi amado esposo Maravilla Marvin falleció imprevistamente en su casa aquí en Nueva Hampshire. Nuestra familia les solicita que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”.

Hagler peleó en los más grandes escenarios del pugilismo contra las grandes figuras cuando él, Leonard, Hearns y el panameño Roberto Durán dominaban las categorías de peso mediano durante la época dorada del boxeo en la década de 1980.

Callado y de apariencia taciturna, Hagler escenificó 67 peleas en más de 14 años como profesional, formándose en Brockton, Massachusetts. Terminó con foja de 62-3-2, con 52 nocauts.