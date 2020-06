"No creo que me parezca a Michael Jackson": Sammy Sosa y el polémico blanqueo de piel que causa controversia

LOS ÁNGELES.-Sammy Sosa dejó una muy buena impresión en las Grandes Ligas después de jugar profesionalmente durante 19 temporadas, pero ahora lo que más ha dado de qué hablar es su increíble transformación a lo largo de los años.

Sammy Sosa, de 51 años, es considerado uno de los mejores jugadores profesionales de beisbol en la historia del deporte y ha tenido una gran transformación de principio a fin.

El increíble atleta, que se retiró en 2007, ha tenido muchos momentos memorables mientras estuvo en el campo, incluida su competencia épica con Mark McGwire para romper el récord de jonrones de una temporada de Roger Maris en 1961 para los Cachorros de Chicago en 1998, que es en lo que se enfoca el nuevo documental de ESPN, Long Gone Summer.

Después de permanecer codo a codo con Mark durante la emocionante temporada, Sammy se quedó un poco corto cuando Mark finalmente rompió el récord y terminó con un total de 70 jonrones, mientras que él terminó con 66.

Aunque Sammy no fue el que rompió el récord de Roger, aún demostró de lo que era capaz esa temporada y durante todo su tiempo en el beisbol.

"Tenía hambre de ser alguien", dijo en una entrevista que se presentará en el documental, que se pasará este 14 de junio.

A pesar del momento emocionante en 1998, las temporadas pronto se vieron ensombrecidas cuando algunos jugadores dieron positivo por mejorar el rendimiento utilizando drogas en 2003, y según The New York Times, Sammy fue uno de ellos, pero sigue negándolo hasta el día de hoy.

Otro detalle que dio de qué hablar fue el sorprendente blanqueo de piel que mostraba el deportista y que muchos lo notaron.

Sosa explicó lo que estaba pasando con su piel. Indicó que su piel más clara es el resultado de una crema que usa.

"Es una crema blanqueadora que aplico antes de acostarme y blanquea un poco mi piel", reveló Sosa en una entrevista de 2009 con Univision.

“Lo que sucedió fue que había estado usando la crema durante mucho tiempo y eso, combinado con las brillantes luces de la televisión, hizo que mi cara se viera más blanca de lo que realmente es. No creo que me parezca a Michael Jackson".

Sosa ha sido criticado por algunos por su tez más clara, pero dijo que no le importan las críticas.

"Esas personas a las que a veces me critican, no me conocen, no ponen comida en mi mesa y no pagan mis cuentas", declaró a NBC Sports Chicago.