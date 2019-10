"No cambiaría nada de lo que gané por ser campeón del mundo": Messi

Lionel Messi se sinceró en entrevista con TyC Sports y habló sobre su experiencia con la Selección Argentina, que dista mucho de parecerse a la del Barcelona en cuanto a títulos.

Sin embargo, aseguró que no cambiaría ninguno de esos campeonatos ni distinciones individuales por ganar un Mundial y que por algo Dios se los dio.

Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es", mencionó el delantero.