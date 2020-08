Nishikori, finalista del US Open 2014, positivo para COVID-19 nuevamente

NUEVA YORK (AP) - Kei Nishikori, subcampeón del US Open 2014, dijo el viernes que dio positivo por COVID-19 por segunda vez.

Nishikori escribió en su aplicación móvil que tomará otro examen la semana que viene, "en ese momento lo actualizaremos con más información".

"Tengo síntomas mínimos y me quedo en total aislamiento", escribió Nishikori el viernes.

Originalmente dio positivo por la enfermedad causada por el coronavirus el domingo pasado y anunció ese día que se retiraba del Western & Southern Open, el torneo de cancha dura que precederá al US Open en Nueva York.

El Western & Southern Open comienza el sábado; el US Open comenzará el 31 de agosto.

No puede jugar en el torneo de Grand Slam si tiene COVID-19.

El japonés de 30 años se ha clasificado tan alto como el No. 4 y actualmente es el No. 31, lo que lo coloca en línea para ser sembrado para el US Open.