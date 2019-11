Ningún equipo se ha interesado por Colin Kaepernick

Luego de una semana del entrenamiento de Colin Kaepernick ante algunos visores de equipos de la NFL, no ha tenido respuesta por parte de alguno, según información retomada por Diario Récord.

Con un triste panorama, representantes de ambas partes se culpan mutuamente por lo que ocurrió ese 16 de noviembre. Por una parte, el lado del ex mariscal de campo opina que la NFL organizó la práctica como un ‘truco de relaciones públicas destinado al fracaso’, mientras que la liga asegura que el ex jugador de los 49ers no aprovechó la oportunidad que se le brindó.

Supuestamente se esperaba la presencia de 25 equipos en dicho entrenamiento, que estuvo dirigido por dos ex entrenadores en jefe en las instalaciones de práctica de los Halcones de Atlanta.

Sin embargo, Kaepernick optó por abandonar el recinto, y terminó lanzando pases ante representantes de solo ocho conjuntos en una secundaria a 60 millas de distancia.

Ante la nula reacción de los equipos, el futuro no es nada alentador para el jugador.