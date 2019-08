Nick Newell, luchador sin una mano, vence a rival en tres minutos 

BRIDGPORT, Nueva York.-Nick Newell, un luchador que no tiene un brazo completo de nacimiento, venció en tres minutos del primer round a Corey Browning en Bellator.

El experto en artes marciales había estado intentando durante años en ser aceptado en una promoción importante y de ser tratado como cualquier otro luchador.

La pelea en la que salió triunfante ocurrió el sábado 24 de agosto.

Ahí Newell mostró gran capacidad ante un oponente con ambas extremidades, a quien sometió hasta rendirlo en el primer episodio.

“Definitivamente la pelea más grande de mi carrera. Intento realmente contener la emoción. Podría comenzar a llorar”, dijo tras la victoria.

A veces no es un gran problema para muchas personas, pero he recorrido un largo camino ", agregó.

Newell hizo una pausa para contener las lágrimas, luego continuó: "He ganado muchas peleas, he perdido muchas otras y he estado fuera. He estado diciendo que todo lo que quiero hacer es pelear en las grandes ligas. Todo lo que quiero es una oportunidad. He tenido oportunidades y he fallado. Pero seguí trabajando. Seguí insistiendo. Seguí el curso, no lo dejé. Me dije a mí mismo que a veces no era lo suficientemente bueno y mi equipo me levantó de nuevo. Mi familia me levantó de nuevo".