Nick Kyrgios dice adiós al Abierto Mexicano de Tenis

Nick Kyrgios, el número 21 del mundo, abandonó el Abierto Mexicano de Tenis tras sufrir dolores en su muñeca derecha. Esta misma dolencia le impidió participar en el Abierto de Nueva York y Delray Beach, pero mantenía la esperanza de defender el título conseguido el año pasado en Acapulco.

Estuve lidiando con esta lesión en el último par de semanas, hice todo lo posible por recuperarme de la lesión de la muñeca pero hoy simplemente no pude jugar, quería darle a la gente un poco de tenis pero no fue posible”, lamentó de 24 años en conferencia de prensa después de su retiro.

"Después de los recuerdos que tengo aquí, es duro venir y tenerme que retirar”, agregó el australiano, quien traía la mano vendada con una bolsa de hielo.

Kyrgios salió de la pista de la cancha central del Complejo Mextenis con su maleta al hombro, mientras recibió abucheos por parte de la afición presente. Sin embargo, fiel a su estilo, el tenista manifestó enérgicamente que poco le interesa prestarle atención a esos detalles.

¡Habrá nuevo campeón!



Así se retira el australiano Nick Kyrgios del Abierto Mexicano de Tenis... #AMT2020 pic.twitter.com/Q5WdBbRb6i — Elba Jiménez (@elbajimenez9) February 26, 2020

“No me importa un carajo, Realmente no me importa un carajo, estoy lesionado, traté de jugar pero no iba a arriesgarme”, aseveró..

El australiano únicamente logró jugar un set frente a Ugo Humbert.

Esta es la primera vez que el Abierto Mexicano de Tenis se queda sin el vigente campeón en la primera ronda del torneo.