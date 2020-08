¡Ni su día libre puede disfrutar! Lanzador de Nacionales es expulsado de las gradas

ESTADOS UNIDOS - La temporada 2020 de la MLB será siempre recordada dentro de la historia del “Rey de los Deportes”, principalmente por disputarse en medio de la pandemia del Coronavirus sin aficionados en los estadios, pero también se ha tornado muy peculiar por los sucesos que se han protagonizado durante los partidos.

Hoy se creo una de las anécdotas más extrañas y únicas dentro del beisbol estadounidense, pues el lanzador Stephen Strasburg, de los Nacionales de Washington, asistió en su día libre a presenciar el encuentro de su equipo contra los Mets de Nueva York, desde las gradas estaba viendo el partido e inesperadamente fue expulsado del lugar.

El lanzador aprovechó su descanso y quiso tomar llevar la vida de un espectador para apoyar a los suyos como un fanático más de los Nacionales, por lo que al llegar al lugar se dispuso a ir directo a las gradas y tomar su asiento para contemplar el espectáculo, con el partido en desarrollo Strasburg se notaba molesto por las decisiones del ampáyer en cada lanzamiento de su compañero Austin Voth.

El Umpire Venezolano Carlos Torres expulsó del juego a Stephen Strasburg por discutir bolas y strikes...lo curioso es que estaba en la tribuna y ni siquiera estaba uniformado ...solo en esta particular temporada 2020 !!! pic.twitter.com/KES3pwBQoV — Caballos&Beisbol (@CaballosBeisbol) August 13, 2020

Pero la bomba explotó cuando Voth sostenía un duro duelo contra el cañonero Pete Alonso, a quien tenía en la cuenta con 2-2 e hizo el disparo, el que el ampáyer Carlos Torres lo cantó como bola, lo que provocó la frustración de Strasburg y comenzaron las alegatas, lo que no soportó Torres y rápidamente lo expulsó.

Torres no le dio mucha importancia a quien estaba dejando fuera del partido, pues al principio de los reclamos no sabía de quien se trataba y por su mente no pasó que fuera Strasburgh el que irónicamente le grito después de su expulsión: “Eres (improperio) brutal".

El lanzador se retiró del lugar molesto, las cámaras de la transmisión captaron dicho momento, mientras abandonaba las gradas para dirigirse hacia la salida. Starsburg se convirtió en el segundo pitcher en ser expulsado de la misma manera en la temporada, pues Derek Holland, de Piratas de Pittsburgh, fue el primero cuando lo pusieron fuera el 26 de julio.