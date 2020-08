"Ni me pagaban": asegura Héctor Herrera cuando jugaba con Tampico Madero

ESPAÑA – El mexicano Héctor Herrera, del Atlético de Madrid, lleva días disfrutando su fase de paz y tranquilidad rodeado de sus seres queridos, a quienes ha consentido en todos los aspectos, el jugador se tomó un tiempo para descansar después de haber concluido LaLiga, pero pronto viene la Champions League, por lo que aprovecha el poco tiempo que le queda con los suyos.

Como es habitual hoy en día, Herrera también es una persona que concurre mucho a sus redes sociales para publicar su día a día y no pasó por alto el momento donde organizó una “carnita asada” y publicó un video donde el jugador está preparando el aperitivo, pero llamó mucho la atención su respuesta a un usuario que comentó la publicación.

Al usuario no le pareció del todo agradable la manera en la que el jugador presumía el preparativo de la comida que hacía para su familia al decir que era muy “lujosa” la manera en la que preparaba la carne, por lo que Herrera respondió a la crítica y fueron declaraciones que nunca hubiéramos pensado que hiciera.

"Comía una vez por día y no me avergüenza decirlo! Eso me ha hecho superarme sin olvidar de dónde vengo. Bendiciones", declaró.