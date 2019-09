Ni 'aunque Brady se lo pidiera' Gronkowski regresaría a la NFL

Aunque existían rumores que ponían a Rob Gronkwoski de regreso en el emparrillado, el mismo ex jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra se encargó de desmentir esas versiones, manteniéndose conforme con su decisión.

Incluso expresó que no retornaría a la actividad ni aunque su ex compañero Tom Brady, el histórico mariscal de campo, se lo pidiera.

“No. No diría que aceptaría. Realmente estoy disfrutando mi tiempo libre, disfrutando lo que he encontrado al entrar al mundo de los negocios. Tengo muchos pendientes en las próximas dos semanas, con mis hermanos y la familia. Realmente me mantengo ocupado con eso”, mencionó para el podcast de Adam Schefter.

“No estaba en un buen lugar. El futbol americano me estaba consumiendo y no me gustó. Estaba perdiendo la alegría en la vida", aseguró el ex ala cerrada.

Fue el 24 de marzo que Gronkowski anunció su retiro del profesionalismo, carrera que culminó con su tercer título de Super Bowl con los Patriotas.