Neymar sorprende con la imagen de fondo de su celular; algo por lo que Maluma no puede luchar

DOHA, Qatar.- Neymar no ha podido participar en los recientes juegos debido a su lesión en el primer partido del Mundial vs Serbia, en el que recibió 9 faltas, pero eso no le quita su objetivo que incluso lo tiene como imagen de fondo de su celular, algo por lo que Maluma no puede luchar.

Personas ajenas al futbol recordaran del lío entre Neymar y Maluma por el amor de Natalia Barulich, pero ahora el futbolista tiene muy claro cuál es su prioridad por lo que la tiene como foto del fondo de su celular, algo tan preciado en el mundo del futbol.

Neymar sorprende con el fondo de su celular

El atacante del PSG presenció desde las gradas, mientras se recupera, cómo su selección de Brasil clasificó a octavos de final a pesar de su derrota contra Camerún con gol de Vincent Aboubabakar que lo festejó apasionadamente quitándose la playera, costándole una segunda tarjeta amarilla y por ende la expulsión del partido.

Sin embargo, Neymar fue captado con su celular en mano y se alcanza a ver lo que tiene de fondo de pantalla, que no es una foto de Natalia, por quien tuvo la discordia con Maluma, sino la Copa del mundo, que se entrega al país campeón, algo que seguramente ocupa la mayor parte de sus pensamientos, especialmente en estos días de Mundial.

Neymar tiene la copa del mundo como fondo de su pantalla del celular.

Se hizo pasar por Neymar y se la creyeron

Hace unos días se viralizó un video en el que un aficionado se hizo pasar por Neymar y logró engañar a los presentes en el estadio, tanto a prensa como a seguridad que incluso se ofrecieron a escoltarlo para que nadie lo tocara, a sabiendas de que cualquier contacto a su persona puede ser peligroso (o al menos así lo hace parecer).