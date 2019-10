Neymar llegará a los 100 partidos con la 'Canarinha'

KALLANG, Singapur.- Será en el partido entre Brasil y Senegal de este jueves que Neymar llegue al centenar de juegos con la ‘verdeamarela’, el séptimo en lograrlo.

Con todo y los escándalos y lesiones del jugador del París Saint Germain sumará esta cifra, algo que el delantero nunca imaginó cumplir.

Yo pretendo jugar por mucho tiempo en la Selección Brasileña (aunque) claro que para eso tengo que demostrar en los clubes (...) Pretendo siempre hacer muchos goles, ayudar a la Selección Brasileña de alguna forma (...) Es un honor, estoy muy contento, muy feliz y no quiero parar aquí, quiero más, quiero buscar más cosas, tengo un sueño que es conquistar la Copa del Mundo y ese sueño no ha acabado", expresó en conferencia de prensa.

Con la ayuda del ex futbolista Bebeto, la Confederación Brasileña de Futbol le obsequió a Neymar una playera y una placa conmemorativa para celebrar sus 100 juegos vistiendo la playera del conjunto nacional mayor, pues sumando los duelos disputados con las selecciones menores (Sub 17, Sub 20 y Sub 23), alcanza 123 participaciones.

Los dirigidos por Tite se enfrentarán mañana a Senegal y el domingo 13 de octubre a Nigeria en el Estadio Nacional de Singapur.