Newcastle se adelanta y ya está en platicas con Napoli por "Chuky" Lozano

EUROPA – Sin hacer mucho ruido y de forma sigilosa, el Newcastle de Inglaterra tomó la delantera para llevarse y presumir al mexicano Hirving “Chuky” Lozano como su nuevo refuerzo, pues fuentes han informado que el club inglés y el Napoli de Italia ya se encuentran conversando para llegar a un acuerdo por el jugador.

Con toda la intención de llegar lo mejor reforzado que se pueda, el equipo inglés está buscando formar una plantilla muy competente para codearse con los primeros lugares y poder disputar el campeonato, por lo que el mexicano podría ser una gran opción y una esperanza por su instinto goleador que lleva en la sangre.

Cabe señalar que el “Chuky” no ha tenido el rendimiento esperado con su actual cuadrilla, ya que desde la llegada del actual dirigente, Gennaro Gatusso, no ha podido encontrar la consolidación esperara en la competencia, ya que no cuenta con los minutos necesarios para poder llenar las expectativas.

El mismo Gatusso lo ha dicho en repetidas ocasiones, que Lozano no cuenta con los minutos que el desearía, ya que no es un jugador indispensable dentro de sus planeaciones, por lo que la mejor opción del club es venderlo para que pueda transcender en otra institución, donde pueda tener más actividad.

Además de Lozano, el Newcastle, tiene otras buenas cartas que podrían ser de gran utilidad en su alineación, pues también ha puesto el punto de mira en el jugador colombiano Alfredo Morelos, quien milita en el Rangers y en Odsonne Edouard del Celtics, ambos clubes de Escocia.



Información por ESPN.