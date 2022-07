New York Red Bulls deja sin sumar puntos a Austin FC (4-3)

Red Bulls sumó tres puntos a su casillero tras ganar 4-3 contra Austin este domingo en el Q2 Stadium. Austin FC llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 1-1 en el último duelo disputado frente a FC Dallas. Por parte del equipo neojerseyés, New York Red Bulls perdió por un resultado de 1-0 en el partido anterior ante New York City. Gracias a este resultado, el equipo neojerseyés es tercero, mientras que Austin es segundo al terminar el duelo.

La primera parte del duelo arrancó de manera favorable para el once neojerseyés, que inauguró el luminoso con un gol de Ngoma en el minuto 14. Sumó otra vez New York Red Bulls gracias al gol de Yearwood en el minuto 26, permitiendo el 2-0. Sin embargo, el once Los Verdes se aproximó en el marcador gracias a un tanto de Driussi instantes antes del pitido final, en el 45, acabando la primera mitad con el resultado de 2-1.

La segunda mitad del duelo comenzó de modo inmejorable para el conjunto neojerseyés, que incrementó su ventaja con un gol de Harper en el minuto 51. De nuevo anotó New York Red Bulls en el minuto 65 a través de un gol de Barlow. No obstante, Austin FC se aproximó en el marcador logrando el 4-2 mediante un nuevo tanto de Driussi, que completaba así un doblete a los 69 minutos. Después volvió a marcar Austin FC, que redujo diferencias estableciendo el 4-3 con un tanto de Finlay en el minuto 81, cerrando así el partido con el marcador de 4-3.

Durante el encuentro, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de Austin entraron desde el banco de suplentes Pereira, Finlay, Kolmanic, Corozo y Djitte en sustitución de Felipe Martins, Wolff, Nick Lima, Gabrielsen y Maxi Urruti, mientras que los cambios por parte de Red Bulls fueron Harper, Dylan Nealis, Cásseres, Barlow y Luquinhas, que entraron por Ngoma, Long, Fernandez, Klimala y Yearwood.

El árbitro del encuentro mostró cinco tarjetas amarillas. De los dos equipos, Felipe Martins y Ring de Austin FC y Klimala, Harper y Edwards del equipo neojerseyés fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Con esta victoria, New York Red Bulls asciende hasta los 36 puntos y se coloca en el tercer puesto de la clasificación. Por su parte, Austin FC se mantiene con los 41 puntos con los que llegaba a esta jornada de la competición.