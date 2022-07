New York City y Atlanta United se reparten los puntos y empatan 2-2

New York City y Atlanta empataron a dos en el duelo celebrado este domingo en el Yankee Stadium. New York City llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 4-4 en el último duelo disputado frente a Cincinnati. Por su parte, Atlanta United perdió por un resultado de 2-1 en el encuentro anterior ante New York Red Bulls. Tras el resultado obtenido, New York City se quedó líder de la MLS, mientras que Atlanta ocupó el décimo lugar al concluir el partido.

La primera parte del enfrentamiento comenzó de forma positiva para el once neoyorquino, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador gracias al acierto de cara a portería de Castellanos en el minuto 38. Tras esto, la primera mitad concluyó con un resultado de 1-0.

Tras el ecuador del encuentro, en la segunda parte llegó el gol para el conjunto atlantés, que puso el empate con un tanto de Josef Martinez a los 57 minutos. Pero posteriormente New York City adelantó a su equipo gracias a otro gol de Castellanos, que lograba de esta manera un doblete a los 58 minutos. Empató Atlanta United a través de un tanto de Dwyer cerca de la conclusión, en el 86, concluyendo el tiempo reglamentario con un marcador de 2-2 en el marcador.

El técnico de New York City, Ronny Deila, dio entrada al campo a Gabriel Pereira, Gray, Andrade y Haak en sustitución de Talles Magno, Tinnerholm, Rodríguez y Acevedo, mientras que por parte de Atlanta, Gonzalo Pineda sustituyó a Cisneros, Machop Chol y Dwyer por Amar Sejdic, Caleb Wiley y Almada.

El árbitro amonestó a Chanot, Rodríguez, Talles Magno y Morales por parte de New York City y a McFadden y Luiz Araujo por parte del equipo atlantés.

Tras la finalización del encuentro New York City ocupó el puesto líder de la competición con 29 puntos, ocupando una plaza de acceso directo a las semifinales de conferencia, mientras que Atlanta se posicionó en décimo lugar con 20 puntos.

En la próxima jornada de la MLS, tanto Atlanta United como New York City jugarán un nuevo partido contra Austin FC y New England Revolution respectivamente.