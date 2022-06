New England Revolution y Orlando City finalizan su encuentro liguero con un empate (1-1)

New England Revolution y Orlando City empataron a uno en el partido celebrado este miércoles en el Gillette Stadium. New England Revolution llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de lograr la victoria por 2-1 frente a Sporting Kansas City. Por su parte, Orlando City perdió por un resultado de 3-1 en el encuentro anterior ante FC Dallas. Después del partido, el conjunto de Foxborough es sexto tras la finalización del encuentro, mientras que Orlando City es quinto.

El primer equipo en marcar fue el once de Foxborough, que estrenó el marcador a través de un gol de Carles Gil en el minuto 22. No obstante, el once floridano en el minuto 35 reaccionó e igualó la contienda gracias a un tanto de Jansson, acabando la primera mitad con un 1-1 en el luminoso.

Ninguno de los equipos consiguió marcar en la segunda mitad, por lo que el partido concluyó con un marcador de 1-1.

El técnico de New England Revolution, Bruce Arena, dio entrada al campo a Mcnamara, Altidore, Boateng y Traustason en sustitución de Polster, Kaptoum, Borrero y Lletget, mientras que por parte de Orlando City, Óscar Pareja sustituyó a Michel, Kara, Perea y Akindele por Mulraney, Pato, Pereyra y Torres.

El árbitro del partido mostró ocho tarjetas amarillas. De los dos equipos, Kaptoum, Farrell, Borrero y Dejuan Jones de New England Revolution y Jansson, Mulraney, Schlegel y Smith del equipo floridano fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Tras acabar el duelo con este empate, Orlando City se ubicó en el quinto lugar de la tabla con 22 puntos. Por su parte, New England Revolution con este punto conseguido, alcanzó el sexto puesto con 20 puntos tras el duelo.

En la próxima jornada de la MLS, tanto Orlando City como New England Revolution jugarán un nuevo partido contra DC United y Cincinnati respectivamente.