Netflix esta trabajando en una nueva docuserie con la NBA: Descubre todos los detalles de esta nueva entrega

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix ha confirmado la producción de una nueva docuserie que contará con la participación estelar de LeBron James, Barack Obama y Peyton Manning, junto con otros destacados jugadores de la NBA.

Esta colaboración única de celebridades deportivas surge después del impresionante éxito de la serie "Quarterback", lanzada en julio de 2023, que dejó a la audiencia ávida de más contenido envolvente.

Aquí te compartimos todos los detalles de la secuela de la docuserie “El Mariscal” pero ahora mudándose de discplina en el mundo del deporte con ahora las mejores estrellas de la NBA…

Sources: Netflix is creating a new NBA documentary series modeled after its NFL "Quarterback" show. The five players chosen for first season of the project: LeBron James, Jayson Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards and Domantas Sabonis.



������ pic.twitter.com/KoxSqZeJfD— Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2024

¿A quiénes veremos en la nueva serie de la NBA?

La plataforma de streaming líder, Netflix, ha decidido reunir a una sorprendente combinación de personalidades para su próxima apuesta televisiva.

LeBron James, la figura principal de esta nueva entrega, compartirá protagonismo con estrellas como Jayson Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards y Domantas Sabonis, asegurando una temporada inaugural llena de emociones.

Los números de los protagonistas de la serie en la presente temporada:

LeBron James (Los Angeles Lakers): LeBron ha promediado 25,1 puntos, 7,5 asistencias y 7,2 rebotes en 35 partidos esta temporada.

LeBron ha promediado Jayson Tatum (Boston Celtics): Tatum ha promediado 28,0 puntos, 8,5 rebotes y 4,5 asistencias en 34 partidos esta temporada.

Tatum ha promediado Jimmy Butler (Miami Heat): Butler ha promediado 20,9 puntos, 5,0 rebotes y 4,5 asistencias en 24 partidos esta temporada.

Butler ha promediado Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): Edwards ha promediado 26,3 puntos, 5,4 rebotes y 4,9 asistencias en 34 partidos esta temporada.

Edwards ha promediado Domantas Sabonis (Sacramento Kings): Sabonis ha promediado 20,2 puntos, 12,7 rebotes y 7,7 asistencias en 37 partidos esta temporada.

La NBA busca superar a la serie “El Mariscal” con LeBron en la cabeza de la serie

Inspirada en el éxito rotundo de "Quarterback", la nueva serie se centrará en las experiencias personales y las trayectorias de vida de los jugadores de la NBA, siguiendo la fórmula que hizo que "The Last Dance" fuera un fenómeno global.

Este es uno de los mejores documentales deportivos que hemos visto todos los amantes de los deportes. "The Last Dance" no arroja ninguna luz nueva sobre Jordan, y no estoy seguro de que alguna vez pueda hacerlo.

Si Netflix tuvo un éxito rotundo con “The Last Dance” ahora imaginense con toda una cobertura completa durante la temporada 2024 con 5 de las mejores estrellas de la NBA

UFFFF ����



Netflix hará una serie al estilo “Quarterback”, de la @RitmoNFL, siguiendo las vidas de 5 jugadores de la NBA.



En su primera temporada, seguirá a: LeBron James, Jayson Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards y Domantas Sabonis.



¿Falta mucho?



Via @ShamsCharania pic.twitter.com/Yp5SH07oP2— Ritmo NBA (@RitmoNba) January 10, 2024

