Nery Castillo afirma que el peor error de su carrera fue salir del Olympiacos

El ex futbolista nacido en México, pero de origen uruguayo, Nery Castillo reconoció que el máximo error de su carrera fue dejar al Olympiacos de Grecia, tras ser fichado por el Shakhtar Donetsk de Ucrania.

En contexto, por allá de 2007, recordemos que el jugador vivió momentos brillantes con la Selección Mexicana en la Copa América de Venezuela, mientras que en su club era un auténtico ídolo.

Sin embargo, en una entrevista, el delantero, ya retirado, aseguró que su salida del Olympiacos fue forzada y que no estuvo en sus manos evitar el traspaso.

“Regreso de la Copa América a Grecia para ir a Santorini con mi esposa que estaba embarazada. Tenía unos días libres debido a mi participación en la Copa América mientras Olympiakos comenzaría a prepararse. Llego al aeropuerto (en Grecia) y un ucraniano me está esperando y comienza a hablarme sobre el dinero y que Shakhtar había negociado con Olympiakos, todo lo que quedaba era encontrarse conmigo. Le digo ‘déjame ir amigo, me voy de vacaciones, no me voy de Olympiakos’”, relató para Fosonline.

Una vez en la isla, Castillo señaló que el representante lo siguió hasta la paradisiaca zona turística para seguir sus movimientos.

“En Santorini, entro en el hotel, después de un rato me llaman que un gerente quiere hablar conmigo con urgencia. ¡Había venido a Santorini en un avión privado! También me dijo que Olympiakos negoció con Shakhtar y que todo lo que queda es encontrarse conmigo. ‘No me voy de Olympiakos’, repetí, ‘es el equipo que amo, ahora estoy siendo un jugador clave y mi esposa está embarazada’”, prosiguió.

El ex jugador de equipos mexicanos como Pachuca y León indicó que la directiva del Olympiacos lo hizo regresar de sus vacaciones para firmar el acuerdo con el Shakhtar, que pagó 20 millones de euros por él.

Olympiakos nunca había ganado tanto dinero de una venta de un jugador, nunca. Y definitivamente querían venderme. Fui presionado para firmar. Solo yo, Petros Ivic (presidente del Olympiakos) y mi padre sabemos qué presión recibí. Incluso querían eliminar el porcentaje de la cláusula que tenía en caso de que obtuviera una transferencia”, denunció Castillo.

Nery concluyó diciendo que se fue con los ánimos por abajo a Ucrania, situación que le afectó en lo deportivo, mental y personal.

“Me fui con un corazón negro, fui a Ucrania psicológicamente mal, luego las cosas empeoraron. Al principio no nos gustó, hacía mucho frío. Y más tarde, mi madre y mi padre murieron en el mismo año, con un mal escenario con el entrenador (Mircea Lucescu) que ni siquiera me dejaba ir al funeral. Fui a Shakhtar y pensaba todos los días cómo volver (a Olympiakos). Mi error fue pensar que si no jugaba bien allí, volvería más fácilmente”, lamentó.