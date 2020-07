Necaxa con ocho casos positivos por Covid-19, motivo por cual canceló duelo con Atlas

MÉXICO – El torneo Guard1anes 2020 está casi a la vuelta de la esquina y los equipos siguen teniendo contratiempos al seguir reportando casos positivos de Covid-19, pero Necaxa ha sido el último hasta el momento que confirmó un brote dentro de la institución faltando solamente seis días para comenzar.

Debido a la gravedad de la situación Necaxa tuvo que cancelar su partido amistoso contra Atlas, que se iba a celebrar este jueves. Según fuentes cercanas a la institución son ocho casos positivos los que se anunciaron, entre ellos jugadores y empleados.

Todos los contagiados ya se encuentran refugiados y se mantendrán en confinamiento durante un par de semanas para poder recuperarse y así no propagar el virus dentro del plantel. Atlas fue el primer club que lanzó un comunicado donde explicó que el partido contra Necaxa se había cancelado.

Aunque el Atlas dio dicha información, no dio más explicaciones sobre el verdadero motivo por el cual el encuentro no se celebraría. Por el momento la Liga MX no ha emitido declaraciones sobre el tema, por lo que se espera que más adelante lo haga oficial.