Nate Diaz, peleador de UFC y próximo rival de Jake Paul, noquea a un hombre en pelea callejera

NEW ORLEANS, EU-. Tener una pelea contra una estrella de las artes marciales mixtas de UFC como lo es Nate Diaz no es una buena idea, y justo eso sucedió la noche del pasado miércoles en New Orleans, Estados Unidos.

La pelea callejera ocurrió afuera de donde se llevó a cabo una función de Misfits Boxing, en la que Nate Diaz no necesitó de mucho esfuerzo para dejar inconsciente al hombre que, malamente, lo retó.

Nate Diaz de inmediato hizo uso de sus habilidades y le aplicó una guillotina al sujeto, para después darle un ligero rodillazo en el estómago, frente a varias personas que solo gritaban “stop”.

Te metes a una pelea callejera y para tu mala suerte te topas con Nate Diaz… que bonita Power Guillotine. pic.twitter.com/e6TNlEz94b— Fanáticos del MMA GT (@fanaticosMMAGT) April 22, 2023

En cuestión de 10 segundos, Nate Diaz, estadounidense que tiene ascendencia mexicana, acabó con el hombre que lo retó en la pelea callejera, pues este cayó inconsciente al suelo.

¿Será Jake Paul la próxima víctima de Nate Diaz?

Apenas la semana pasada, Nate Diaz y Jake Paul confirmaron que tendrán una pelea de boxeo, la cual está pactada a ocho rounds y 185 libras. El combate se celebrará el 5 de agosto en Dallas, Texas.