Nashville SC gana 3-1 a DC United y se lleva los tres puntos

Nashville jugó y ganó 3-1 el partido del pasado sábado en el Audi Field. DC United afrontó el encuentro con ganas de remontar su puntuación en la liga después de sufrir una derrota por 1-0 en el partido anterior ante Chicago Fire. Respecto al equipo tennesiano, Nashville SC cosechó un empate a cero frente a San Jose Earthquakes, sumando un punto en el último partido celebrado de la competición. Gracias a este resultado, el equipo tennesiano es cuarto, mientras que DC United es decimocuarto al terminar el partido.

El encuentro comenzó de forma positiva para el conjunto tennesiano, que estrenó el luminoso con un tanto de Lovitz en el minuto 7. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador de Nashville SC, que se distanció poniendo el 2-0 a través de un gol de Mukhtar justo antes del pitido final, en concreto en el 45, concluyendo el primer periodo con un 2-0 en el marcador.

El segundo tiempo arrancó de modo inmejorable para el once tennesiano, que se distanció por medio de otro tanto de Mukhtar, que completaba de este modo un doblete a los pocos minutos de la reanudación del duelo, concretamente en el minuto 50. No obstante, el once washingtoniano a los 60 minutos se aproximó en el marcador con un gol de Fountas, terminando de esta manera el duelo con un resultado definitivo de 3-1.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte de DC United saltaron desde el banco de suplentes Robertha, Estrada, Pines, Smith y Skundrich en sustitución de Djeffal, Kamara, Julian Gressel, Smith y Canouse, mientras que los cambios del conjunto visitante fueron Haakenson, Aké Loba, Tah Anunga, Zubak y Washington, que saltaron al terreno de juego por Leal, Sapong, Mccarty, Mukhtar y Lovitz.

El árbitro mostró seis tarjetas amarillas, dos de ellas a DC United (Najar y Birnbaum) y cuatro a Nashville (Lovitz, Zimmerman, Romney y Tah Anunga).

Con 26 puntos, Nashville SC se ubicó en el cuarto puesto de la tabla clasificatoria al concluir el partido, mientras que DC United se situó en decimocuarto lugar con 14 puntos.