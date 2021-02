Nahuel Guzmán explota ante críticas: "Los medios y las redes quieren ver sangre"

Me avisa una vecina que ayer fue el 2do gol que me hicieron de media cancha en 15 años de carrera (411 partidos).

Muy atenta ella, se percata que 10 minutos después corté un avance claro de gol y me pregunta:

"¿Sabes cuantos avances de esos cortaste x jugar 2 pasos adelantado?" pic.twitter.com/E50TC1azMC