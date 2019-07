Nadie pensó hacer desfile: Gerardo Martino

CHICAGO, EU .-Gerardo Martino casi se quiebra de sólo recordar que Andrés Guardado y Guillermo Ochoa le entregaron el trofeo de la Copa Oro para que celebrara con todos los futbolistas.



Ese tipo de gestos nos acerca mucho más, los entrenadores solemos estar un poco al costado, muchas veces hay gestos en la soledad que valoro mucho, no se dan habitualmente o siempre", expresó tras la conquista.



Martino no le resta crédito a ganar a la Copa Oro, un torneo que frecuentemente es poco valorado, incluso por los mismos futbolistas.



"Disputar una competencia internacional y ganarla tiene el relieve que otorga el jugar en una competencia de esta naturaleza, el esfuerzo siempre hay que valorarlo y lo festejamos de la forma en que hay que festejarlo, nadie pensó que íbamos a hacer un desfile en esta Copa, las dos cosas más rescatables son haberlo hecho respetando una idea, es difícil en una Final sostener una idea, se juega demasiado, hay presiones", dijo.



Ganar la Copa Oro no es una condicionante para que la FMF cumpla la petición de Martino para un mayor roce internacional.



El técnico reveló que ya está pactada la junta con Yon de Luisa, presidente de la FMF, para tratar el tema que tanto le inquieta, lograr que el Tri juegue en escenarios adversos, que deje la comodidad de Estados Unidos.



"No me parece justo que se necesite ganar para hacer esto, la propuesta tiene que ver con crear mejores condiciones para el futbol mexicano, estoy muy seguro y convencido de que con el presidente, con Gerardo (Torrado), no sé si Memo (Cantú) va a acompañarnos por lo menos a esa reunión, seguro que nos vamos a reunir, después veremos cómo sigue", dijo el timonel del Tricolor, quien después de las celebraciones tiene que planear el segundo semestre en el que el Tri debutará en Liga de Naciones.