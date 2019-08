NFL temporada 100: ¿Dónde y cómo ver su inicio?

NUEVA YORK, EU.- La Semana 4 de la pretemporada de la NFL termina esta noche, si no lo sabías, no te preocupes porque esos juegos no son el verdadero football.

Pero a partir del jueves 5 de septiembre debes de actuar como un profesional y nosotros te vamos ayudar.

De entrada debes saber que la liga celebra su temporada 100. Para festejar el partido inaugural entre los Packers contra los Bears en Soldier Field. Este juego será televisado en Canal 9 y ESPN a las 19:15 horas.

La NFL decidió que Packers visitara a Bears al ser la rivalidad más añeja. Green Bay y Chicago se han enfrentado desde 1921 (cuando los Packers eran conocidos como Staleys) y suman 198 juegos desde entonces, incluidos dos en Playoffs.

Si ya estabas desempolvando tu jersey y gorra de los Patriots ---hay muchísimos como tu-- tendrás que esperar un par de días más porque por primera ocasión desde 2006 el vigente campeón no tendrá las luces del primer jueves por la noche.

Brady y Nueva Inglaterra, que en febrero consiguieron su sexto trofeoVince Lombardi abrirán en Gillete Stadium en domingo por la noche contra los Steelers.

¡Tranquilos! Todavía es temprano para decir que es una final adelantada de la Conferencia Americana.

Es una gran oportunidad para ver la ofensiva de Pittsburgh sin Antonio Brown que sigue buscando en todos los clósets de Estados Unidos uno de los cascos que le gustan y que le permita usar la NFL.

¡En 8️⃣ días inicia la temporada!

Steelers contra Patriots se podrá ver en ESPN. Este encuentro concentrará a dos de los tres equipos más populares.

El menú que Fox Sports tiene preparado para el primer domingo de temporada es:

Rams vs Panthers 12:00 horas

Colts vs Chargers 12:00 horas

Chiefs vs Jaguars 15:00 horas

49ers vs Buccaneers 15:00 horas

Por Televisa se podrá ver:

Washington vs Filadelfia 12:00

NY Giants vs Dallas 15:20

Al ser el primer lunes de la campaña habrá doble cartelera por ESPN:

Houston vs Nueva Orleans 18.10 horas

Denver vs Oakland 21:20 horas

Por favor, eviten decir : “feliz año nuevo” y ese tipo de lugares comunes que solo evidencian que son villamelones.

Por que una cosa es estar entusiasmado por la espera de siete meses de partidos de verdad y otra es entender que el calendario de la NFL tiene múltiples acontecimientos que provocan estar al pendiente de la liga.

La temporada comienza con contendientes familiares. Los últimos cuatro equipos de la temporada pasada, Patriots, Rams, Chiefs y Saints, son los cuatro mejores equipos de la mayoría de los Power Rankings y en ellos se cargarán los reflectores