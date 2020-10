NFL anuncia reprogramación de ocho duelos en la temporada 2020 por Covid-19

ESTADOS UNIDOS – La NFL se ha sentido acorralada ante la abundante cantidad de contagios en el transcurso de la temporada 2020, por lo que en base a su protocolo de seguridad, al cual le han estado metiendo mucha mano dura para mejorar la protección de los jugadores y miembros de las franquicias, y uno de los cambios más trascendentales son las constantes modificaciones en el calendario regular.

Y no solo ha sido la NFL la única liga que ha estado quebrándose la cabeza para mejorar todas las normas sanitarias para que la salud de los atletas e involucrados de cada equipo pueda preservarse con bien estar, también la MLS, la liga de fútbol estadounidense, ha luchado por mantener la calma ante los reportes diarios de nuevos casos.

La NFL volvió a hacer uso de su poder de autoridad para anunciar nuevos cambios dentro de la temporada, los cuales son las reprogramaciones de ocho duelos, los cuales serán cambiados a otras nuevas fechas y este domingo el duelo de Patriotas de Nueva Inglaterra ante Broncos de Denver fue el primer duelo pospuesto y que será movido a otro día.

Esto aviso se dio por el reciente caso positivo de Stephon Gilmore, de los Patriotas, quien se unió a su mariscal de campo, Cam Newton, entre los enfermos por Coronavirus, por lo que todo el calendario regular tendrá que sufrir una fuerte reestructuración, donde los Chargers de Los Ángeles serán quienes sufran más las consecuencias.

Aquí les dejamos cuáles serán los enfrentamientos que serán modificados para nuevas fechas:

- Denver Broncos vs. New England Patriots. Nueva fecha: 18 de octubre a las 12:00 horas.

- Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills. Nueva fecha: 19 de octubre a las 16:00 horas.

- New York Jets vs. Miami Dolphins. Nueva fecha: 15 de noviembre a las 15:05 horas.

- New York Jets vs. Los Angeles Chargers. Nueva fecha: 22 de noviembre a las 15:05 horas.

- Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Chargers. Nueva fecha: 25 de octubre a las 15:25 horas.

- Los Angeles Chargers vs. Denver Broncos. Nueva fecha: 1 de noviembre a las 15:05 horas.

- Los Angeles Chargers vs. Miami Dolphins. Nueva fecha: 15 de noviembre a las 15:05 horas.

- Miami Dolphins vs. Denver Broncos. Nueva fecha: 22 de noviembre a las 15:05 horas.