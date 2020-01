NFL: Saints recuerdan tensión y lágrimas en su última visita a Vikings en Playoffs

NUEVA ORLEANS, EU.- Hace diez años, cuando los Minnesota Vikings visitaron Nueva Orleans en los playoffs, el jugador de los Saints Thomas Morstead no estaba preparado para lo que vio.

"Recuerdo que después de que terminó el juego, no esperaba que fuera tan emotivo como lo fue". Encontré a mi familia y todos estaban llorando y me sorprendió ”, recordó Morstead de la escena en el Superdome después de que los Saints vencieron a los Vikings 31-28 en tiempo extra en el juego por el título de la NFC en enero de 2010.

"Sabía que estaría emocionado si ganábamos, pero quiero decir, viste tanta gente que lloraba", continuó Morstead. "No me di cuenta en ese momento, obviamente, de lo importante que era para toda la ciudad".

Morestead era un novato de SMU en la temporada 2009 y es uno de los dos jugadores actuales de los Saints, junto con el mariscal de campo Drew Brees de 40 años, que jugó en ese juego por el título de la NFC. No quedan jugadores de los Vikings y solo queda un asistente de ese equipo.

El partido de la ronda de comodines de la NFC de este domingo entre Minnesota y Nueva Orleans en el Superdome será la tercera reunión de playoffs en la última década entre estos equipos.

Mientras que el último choque de playoffs de Nueva Orleans con Minnesota fue un thriller por derecho propio: los Vikings ganaron en un pase de touchdown de 61 yardas de último segundo llamado Minneapolis Miracle, ese juego de enero de 2018 en Minnesota llegó en la ronda divisional de la NFC playoffs No había litera del Super Bowl en la balanza; los Vikings perdieron la semana siguiente en el juego por el título de la NFC en Filadelfia.

Brees recordó que el campeonato de la NFC hace 10 años tuvo una sensación épica, debido a lo fuertes que se habían visto los Saints y los Vikings durante toda la temporada. Los vikingos fueron liderados por el eventual mariscal de campo del Salón de la Fama Brett Favre. El corredor de Minnesota Adrian Peterson estaba en su mejor momento, habiendo corrido para 1,383 yardas y 18 touchdowns para ir con 436 yardas recibiendo ese año.

"Desde el comienzo del año, viste la pista en la que estaban", dijo Brees sobre los Vikingos. “Eran bastante dominantes. Así que tienes la sensación de que estos caminos van a converger en algún momento y que probablemente será en el juego del campeonato de la NFC. Al menos, eso es lo que todos esperábamos, y efectivamente se desarrolló tal como todos pensamos ".

La presión que rodeaba a ambos clubes era inmensa, dadas las historias. Se vio como posiblemente la última oportunidad para que Favre, que había cumplido 40 años esa temporada, regresara a un Super Bowl con una franquicia que nunca ganó una a pesar de jugar en cuatro. Los Saints intentaban obtener el Super Bowl por primera vez y levantar una ciudad que aún se estaba reconstruyendo de la devastación generalizada causada por el huracán Katrina cuatro años antes.

Mientras que los Saints a menudo parecían un equipo en una misión trascendente, los Vikings estuvieron terriblemente cerca de terminar la carrera del libro de cuentos de Nueva Orleans. Ningún equipo liderado por más de siete puntos en todo el juego. Los vikingos tomaron dos pistas de la primera mitad, y los santos lo empataron cada vez. Incluso hubo una serie dramática en la que los Vikings recuperaron el despeje amortiguado de Reggie Bush en el territorio de los Saints, solo para devolverlo en dos jugadas más tarde en un intercambio confuso entre Favre y Peterson con el marcador empatado poco antes del medio tiempo.

Los Saints tomaron dos pistas de ventaja en la segunda mitad, pero los Vikingos lo empataron cada vez.

“Fue un gran juego de fútbol, un gran juego de fútbol. Dos grandes equipos van y vienen, de ida y vuelta ”, dijo Brees. “Las tensiones eran altas, mucho en juego, mucho en juego. Solo chicos jugando con sus culos ".

Los vikingos estuvieron cerca de alcanzar el balón en el territorio de los Saints en los últimos cinco minutos de regulación cuando Ray Edwards despidió y despojó a Brees. El guardia de los Saints, Jahri Evans, se recuperó y el entrenador Sean Payton tuvo que enviar a Morstead a despejar poco después.

"Estábamos respaldados y realmente necesitábamos tener uno bueno, y recuerdo que Sean me gritó:" Dame un poco de tiempo ", dijo Morstead, quien lanzó la pelota casi 60 yardas. "Ese fue uno de los mejores despejes de mi carrera".

Los Vikings comenzaron su última serie con sus propios 21, pero estaban casi en el rango de gol de campo cuando Favre, durante una pelea a su derecha, lanzó hacia la izquierda y el esquinero de los Saints, Tracy Porter, interceptó. Eso creó tiempo extra, en el que los Saints obtuvieron el balón primero y convirtieron por poco un cuarto y 1 en Minnesota 43 en el camino para establecer el gol de campo ganador de 40 yardas de Garrett Hartley. Bajo las reglas de tiempo extra en ese momento, un equipo podría ganar en un gol de campo sin que el otro equipo toque la pelota.

Los aplausos llenos de oídos llenaron la cúpula cuando la patada de Hartley separó los montantes, pero el ruido comenzó a disiparse cuando los fanáticos agotados, muchos de los cuales vieron a los Saints perder la mayor parte de sus vidas, comenzaron a abrazarse y llorar.

"Fue un juego emocionalmente agotador porque las apuestas no podían ser más altas y había muchas jugadas grandes en el juego de un lado a otro", dijo Morstead. "No era tan emocional desde la perspectiva de la ciudad porque no lo entendía. Yo era un novato. Fue como, ‘¿Cómo diablos terminé aquí? Gané un juego en mi tercer año, un juego en mi último año. "Y fue una locura".

En medio de la celebración del vestuario, Morstead vio imágenes de noticias de televisión de fanáticos saliendo de los bares a Bourbon Street para celebrar el primer viaje de los Saints a un Super Bowl, que Nueva Orleans ganaría sobre Indianápolis en Miami dos semanas después.

Morstead no pudo resistir. Finalmente se dirigió al Barrio Francés para presenciar la alegría que su equipo había traído a Nueva Orleans.

"Fue lo mejor que he visto", dijo.