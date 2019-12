NFL: Brees, QB de Saints, en pos de la historia

NUEVA ORLEANS, EU.- Drew Brees tiene una habilidad especial para hacer historia cuando el único juego de la NFL para ver se juega dentro del Superdome.

Hubo un domingo por la noche en 2012 cuando el pase de 40 yardas de Brees a Devery Henderson le dio pases de touchdown en 48 juegos consecutivos, eclipsando una marca establecida por el mariscal de campo del Salón de la Fama Johnny Unitas medio siglo antes. Esa racha finalmente terminó en 54 juegos, una marca que aún se mantiene.

Seis años más tarde, un lunes por la noche en el domo, Brees rompió el récord anterior de carrera de Peyton Manning de 71,940 yardas pasando de una manera aún más espectacular: un pase de touchdown de 62 yardas al entonces novato Tre’Quan Smith.

Brees ingresó este fin de semana a tres touchdowns antes de romper los touchdowns de carrera de Manning, pasando el récord de 539 mientras los Saints se preparaban para recibir a uno de los ex equipos de Manning, los Indianapolis Colts, el lunes por la noche.

Es decir, si Tom Brady de Nueva Inglaterra no lo rompió primero. Brady ingresó a la visita de los Patriots a Cincinnati el domingo un touchdown detrás de Brees en 536, lo que significa que necesitaba cuatro para superar la marca de Manning.

De cualquier manera, Brees dijo que estaba más concentrado en ganar y refinar una ofensiva que anotó 46 puntos, aunque en una pérdida limitada, contra la defensa altamente calificada de San Francisco una semana antes.

“Obviamente, antes de la temporada sabes que estás a cierta distancia, pero una vez que comienza la temporada, solo te enfocas en ganar partidos y hacer lo que necesito hacer como quarterback de este equipo para ponernos en la mejor posición para tener éxito ", Dijo Brees. "Con eso, supongo que las estadísticas llegan, y tal vez se suman, y de repente, estás lo suficientemente cerca como para estar a una distancia sorprendente de algunas de esas cosas".

Para Brees, tres touchdowns son una distancia sorprendente. Tuvo cinco contra los 49ers en la semana 14, uno de los 90 juegos de la temporada regular en los que ha tenido al menos tres touchdowns en sus 19 años de carrera.

El éxito duradero de Brees, de 40 años, que ahora tiene 76,577 yardas de carrera, es "excelente para el juego", dijo el entrenador de los Colts, Frank Reich, quien jugó QB en la NFL durante 13 años.

"No siempre me gusta enfrentarlo", agregó Reich. “Solo creo que realmente ha establecido el estándar en cuanto a precisión. No conozco a Drew en absoluto, pero conozco a muchas personas que lo conocen. Su ética de trabajo, creo que es por eso que todavía está jugando a un alto nivel a esta edad ".

Para el coordinador defensivo de los Colts, Matt Eberflus, la longevidad de Brees se ha convertido en un elemento de lo que lo hace tan difícil de planear. Eberflus cree que, sea cual sea la cobertura que un equipo arroje a los Saints, Brees "definitivamente lo ha visto" y posee la precisión para atacarlo.

"No hay duda", dijo Eberflus. "Es un jugador de élite en su posición y lo ha sido por su sincronización y su precisión".

El tackle derecho de los Saints, Ryan Ramczyk, quien jugó en el Big Ten para Wisconsin, en su estado natal, estuvo a pocos meses de cumplir 7 años al final de la temporada universitaria 2000, cuando Brees fue finalista del Trofeo Heisman y llevó a Purdue al segundo de solo dos Rose Bowls en la historia de la escuela.

Alrededor de 17 años más tarde, Ramczyk era un novato en la práctica de los Saints, e infringió las protecciones hasta el punto de que Brees estaba evidentemente furioso. Pero Brees no iba a dejar que su arrebato frustrado se convirtiera en el recuerdo perdurable del liniero novato de ese día.

"Estoy tratando de resolver todo esto, una tonelada de presión", recordó Ramzcyk. “Después de la práctica, se me acercó. ... Estaba allí para mí. Él dijo: ‘Si tienes alguna pregunta, ven a mí. Házmelo saber.'

"Fue tan genuino, tan sincero, pensé, 'OK, este tipo me apoyó. Nos está cuidando ", agregó Ramczyk. "Es una gran conexión que tiene no solo con la línea (ofensiva) sino con todos en este equipo". Todos confiamos en él al 100 por ciento y tiene mucha confianza en nosotros ".

Ahora en su tercera temporada de la NFL, Ramczyk pudo celebrar el record de pases de Brees con él en 2018 y espera hacer lo mismo pronto para la marca de touchdowns de todos los tiempos, ya sea esta semana o más tarde.

"Este es un chico que estaba viendo crecer", dijo Ramczyk. "Estar en su equipo es algo increíble".

Lo mismo ocurre con Smith, quien atrapó el último pase de touchdown de Brees la semana pasada y podría muy bien ser el blanco del récord, solo una temporada después de su memorable captura de TD en un pase largo por la línea lateral derecha le dio a Brees el récord de yardas.

"Eso sería una locura si eso sucede", dijo un sonriente Smith.

"Como jugador de segundo año aquí, es maravilloso estar cerca de alguien que es tan bueno en todo lo que hacen y tan preciso, y estar junto a él ayudándolo a romper récords", dijo Smith. “Me siento honrado de estar en su presencia. Solo un gran tipo en general. Solo estoy tratando de asimilarlo. Todavía estoy asombrado. Solo estoy aquí para dar un paseo y divertirme mientras lo hago ".