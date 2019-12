NFL: Acusan a ex jugadores de millonarias defraudaciones a la liga

NUEVA YORK, EU.- Diez exjugadores de la NFL, entre ellos las exestrellas de los Redskins y Saints Clinton Portis y Joe Horn, fueron señalados de tratar de defraudar a la Liga por casi cuatro millones de dólares, mediante reembolsos de equipos médicos que nunca compraron.

Brian Benczkowski, fiscal general adjunto que lleva el caso, dijo que los exjugadores realizaron un esquema de defraudación descarado, en el que los jugadores trataban de que la NFL les reembolsara los millones de dólares, los cuáles estaban libres de impuestos.

Benczkowski dijo que Portis y compañía trataron de que se les reembolsara cámaras de oxígeno, máquinas de crioterapia, dispositivos para realizar ultrasonidos, entre otros instrumentos médicos.

"Cometieron un fraude descarado y multimillonario en un plan de atención médica destinado a ayudar a sus ex compañeros de equipo y otros jugadores retirados a pagar gastos médicos legítimos de su bolsillo. Las acusaciones de hoy subrayan que quienquiera que sea, si saquea los programas de atención médica para cubrir sus propios bolsillos, será responsable", dijo el fiscal.

Además de Portis y Horn, los otros involucrados son los exjugadores de los Redskins Carlos Rogers, Robert McCune y John Eubanks; Tamarik Vannover, ex de los Chiefs; Ceandris Brown y Frederick Bennet, ex de los Texans; James Butler, ex de los Giants; Correl Buckhalter, ex de los Eagles y Etric Pruitt, exjugador de los Seahawks.

Según los documentos judiciales, al menos cinco de los ex jugadores, McCune, Eubanks, Vanover, Buckhalter y Rogers, reclutaron a otros jugadores ofreciéndoles presentar los reclamos a cambio de sobornos que oscilaron hasta los 10 mil dólares por cada reclamo que pudieran hacerle a la Liga.

Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los otros exjugadores involucrados.