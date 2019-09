NBA trabaja para que “pueda ser realidad” franquicia en Latinoamérica

MONTEVIDEO, Uruguay.- A la NBA "le va muy bien" en América Latina o, al menos, eso es lo que afirma su gerente general para la región, el brasileño Arnon de Mello, quien declara que la liga de baloncesto más importante del mundo trabaja para que una franquicia en esos países "pueda ser una realidad".

En una entrevista con Efe durante la celebración del NBA G-League International Challenge Uruguay en el Antel Arena de Montevideo, el directivo conversa sobre los próximos objetivos de la liga para la región, la próxima temporada en Estados Unidos y el reciente Mundial disputado en China ganado por España.

PREGUNTA: ¿Cuál es la expectativa que tiene sobre este torneo?

RESPUESTA: La expectativa es la mejor, porque es la primera vez que hacemos un torneo de esta magnitud para G-League en nuestra región.

P: ¿Cómo describiría la situación actual de la NBA en Latinoamérica?

R: A la NBA le va muy bien. Estamos con una oficina en Brasil y otra en México, los mercados están creciendo muchísimo, también el Caribe, Argentina muchísimo y Uruguay también. Los latinoamericanos aman el baloncesto, lo juegan, estamos en el mismo horario que el de Estados Unidos, entonces podemos ver los partidos en vivo, que es muy importante. Estamos haciendo muchas acciones, muy presentes en el mercado. Esto nos ayuda a crecer.

P: ¿Cuáles son los planes más inmediatos para la región?

R: Tenemos que continuar apoyando los procesos de desarrollo de baloncesto. Estamos muy involucrados con los más chicos para que escojan el baloncesto como su deporte favorito desde temprano. Es el proyecto mayor que tenemos por el momento.

P: ¿Cómo se logra eso en una región tan futbolera como esta?

R: Pero (el baloncesto) les gusta mucho... Estuve en Uruguay con ocasión de la final del torneo local. Me gustó ver de primera mano cómo a la gente le gusta mucho el baloncesto. Lo tratan como si fuera un partido de fútbol. No creo que sea una competición para ver quién gana, sino que tenemos un producto de calidad y todos tenemos un espacio.

P: ¿Existen planes de expansión por Latinoamérica?

R: Con estas dos oficinas podemos arreglarnos toda la región por el momento. En otras partes del mundo estamos creciendo mucho también, dos oficinas en China, una en India, una en África, una en Europa... Hoy son 14 oficinas en todo el mundo, que es muy diferente a cualquier otra liga deportiva del mundo. Creo que tenemos una ventaja grande porque estamos presentes en todas las regiones y tenemos a gente de las regiones trabajando.

P: Este año ha sido muy particular, con la primera victoria en la historia de la NBA de un equipo de fuera de Estados Unidos (Toronto Raptors). ¿Para cuándo una franquicia en Latinoamérica?

R: Creo que ya. Nosotros queremos el próximo año llevar un equipo de G-League para México. Nuestro comisionado (Adam Silver) ya habló de esto en México y están trabajando duro para que pueda lograrse este éxito este año. Es un paso hacia la primera franquicia de fuera de Estados Unidos y Canadá.

P: ¿Suramérica podría soñar también?

R: Yo espero que sí. Vamos a continuar trabajando para que esto pueda ser una realidad.

P: ¿Se ha beneficiado la liga de la llegada de tantos jugadores internacionales?

R: En la NBA tenemos un monopolio de talento. Todo el gran talento está llegando a la NBA. En este Mundial, España venció con algunos jugadores que están jugando en la NBA. Ahora no es tan fácil para Estados Unidos ganar las competencias de baloncesto. Esto es muy bueno para continuar el desarrollo del deporte en todo el mundo. Los dos equipos que jugaron la final, España y Argentina, para nosotros es muy bueno porque eleva el nivel del baloncesto y el interés por el deporte.

P: ¿Qué opinión le merece que tantas estrellas de la NBA decidieran no disputar el Mundial de China?

R: Todos los jugadores que fueron al Mundial son jugadores de NBA. A mí no me gusta mucho decir que hay jugadores mejores o no tan buenos. Todos son jugadores de NBA. Tenemos que pensar que el equipo de Estados Unidos es el más caro del Mundial y no ganaron. El nivel está ahora muy cerca. Hace cinco años quizá la diferencia era mayor, hoy no.

P: ¿Ve algún favorito para esta temporada?

R: Es difícil. No hay más uno o dos equipos lejos en términos de capacidad. Tenemos uno o dos jugadores estrella en muchos equipos. Va a ser difícil. Lakers este año va a estar mejor, lo cual es importante porque es un mercado muy grande, así como Brooklyn Nets, también con jugadores muy interesantes. Estos dos equipos no peleaban por el campeonato el año pasado. Ahora están en este grupo con Golden State, Los Angeles Clippers, que tampoco estaba antes, Houston, Miami, Boston... Muchos equipos que tienen 'chance' este año.

P: ¿Se acabaron las grandes sagas en la NBA?

R: Cada vez es más difícil. El nivel está cada año mejor, los jugadores están mejores, todo está más igual.