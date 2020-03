NBA supende temporada 2020 debido a la pandemia del coronavirus

ESTADOS UNIDOS - La NBA ha suspendido su temporada "hasta nuevo aviso" después de que un jugador de los Jazz de Utah dio positivo el miércoles por el coronavirus, un movimiento que se produjo solo unas horas después de que la mayoría de los propietarios de la liga se inclinaran hacia juegos sin fanáticos en arenas .

Ahora no habrá ningún juego, al menos por el momento. Una persona con conocimiento de la situación dijo que el jugador de Jazz que dio positivo fue el centro Rudy Gobert. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni la liga ni el equipo confirmaron la presunta prueba positiva.

"La NBA está suspendiendo el juego después de la conclusión del calendario de juegos de esta noche hasta nuevo aviso", dijo la liga en un comunicado enviado poco después de las 9:30 pm EDT. "La NBA utilizará este paréntesis para determinar los próximos pasos para avanzar con respecto a la pandemia de coronavirus".

El resultado de la prueba, dijo la NBA, se informó poco antes de que se suspendiera el horario programado para el partido de Utah en Oklahoma City el miércoles por la noche. Los jugadores estaban en el piso para entrar en calor y los avisos estaban a un paso de distancia cuando les dijeron que regresaran a sus vestuarios. Unos 30 minutos más tarde, los fanáticos dijeron que el juego fue pospuesto "debido a circunstancias imprevistas".

Esas circunstancias eran el peor escenario de la liga por el momento: un jugador con resultados positivos. Una segunda persona que habló con AP bajo condición de anonimato dijo que la liga espera que el cierre dure un mínimo de dos semanas, pero advirtió que el plazo es muy fluido.

"Es un momento muy serio en este momento", dijo el entrenador de los Miami Heat, Erik Spoelstra. "Creo que la liga se movió de manera adecuada y prudente y todos tendremos que monitorear la situación y ver a dónde va desde aquí".

Spoelstra se enteró del cierre cuando salió del piso el miércoles por la noche luego de la derrota de su equipo ante Charlotte.

Para la mayoría de las personas, el coronavirus solo causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía.

La gran mayoría de las personas se recuperan del nuevo virus. Según la Organización Mundial de la Salud, que declaró una pandemia el miércoles, las personas con enfermedades leves se recuperan en aproximadamente dos semanas, mientras que aquellas con enfermedades más graves pueden tardar entre tres y seis semanas en recuperarse. En China continental, donde el virus explotó por primera vez, más de 80,000 personas han sido diagnosticadas y más de 58,000 se han recuperado hasta ahora.

Ha sido un problema mundial durante varias semanas. Y ahora, ha llegado a la NBA.

"Esto es una locura", dijo el alero de Cleveland Tristan Thompson en Twitter.

El entrenador de los Charlotte Hornets, James Borrego, al hablar antes del partido de su equipo en Miami, dijo que "estos son tiempos de miedo".

Tiempos de rápida evolución, también. Alrededor de las 7 pm, una persona con conocimiento de la situación le dijo a AP que los propietarios, que se reunieron por teleconferencia el miércoles, apoyaban en gran medida un plan para jugar en arenas vacías a corto plazo.

Aproximadamente una hora después, el juego Thunder-Jazz se detuvo antes del inicio del partido. Y alrededor de 90 minutos después de eso, la temporada se suspendió, efectiva cuando el último silbato era el miércoles por la noche.

Es el último desarrollo importante en una temporada llena de desafíos indescriptiblemente difíciles. La liga perdió hasta $ 400 millones en ingresos después de que comenzó una grieta con China en octubre cuando el gerente general de Houston, Daryl Morey, tuiteó el apoyo de los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong. El ex comisionado de la NBA, David Stern, murió en enero, el mismo mes en que el futuro miembro del Salón de la Fama Kobe Bryant murió en un accidente de helicóptero.

Y ahora, una pandemia, que también podría costarle a la liga cientos de millones en ingresos perdidos, dependiendo de cuánto dure.

"Como hemos dicho desde el principio, la salud y la seguridad de nuestros fanáticos, empleados, jugadores y socios es nuestra principal prioridad y, por lo tanto, apoyamos plenamente la decisión de la NBA de posponer los juegos", dijo el CEO de Orlando Magic, Alex Martins. "Seguiremos en contacto con la liga y con expertos en salud locales, estatales y federales a medida que monitoreamos de cerca esta crisis de salud pública".

El movimiento de la NBA hacia arenas vacías a corto plazo se produjo el mismo día en que la NCAA anunció que los torneos de la División I de hombres y mujeres se jugarían sin fanáticos, a excepción de algunos miembros de la familia, permitidos mirar adentro.

"Las personas claramente están tomando las medidas que sienten que necesitan tomar para su seguridad", dijo el guardia del Heat Duncan Robinson, quien jugó en los juegos de campeonato nacional de la División I y la División III durante sus días universitarios en Michigan y Williams.

Robinson agregó, "pero al mismo tiempo la NBA tiene que proteger a sus jugadores en la liga y a los fanáticos".

Las cosas fueron tendencia hacia los juegos en arenas vacías durante algún tiempo, y fue muy claro el miércoles por la mañana cuando el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas dijo a un comité del Congreso que recomendaría que la NBA no permita a los fanáticos en los juegos en respuesta a la coronavirus.

El Dr. Anthony Fauci estaba respondiendo a una pregunta formulada por el representante Glenn Grothman, un republicano de Wisconsin, "¿la NBA está subestimando o la Liga Ivy está exagerando?" Grothman estaba haciendo referencia a cómo la Liga Ivy canceló recientemente sus torneos de baloncesto, en lugar de tenerlos sin fanáticos o mantener el status quo.

"Recomendamos que no haya grandes multitudes", dijo Fauci. “Si eso significa no tener personas en la audiencia cuando juega la NBA, que así sea. Pero como funcionario de salud pública, cualquier cosa que tenga multitudes es algo que correría el riesgo de propagarse ”.

Fue entonces cuando la preocupación era sobre las multitudes y la contención.

Al cierre de los negocios del miércoles en la NBA, la preocupación era mucho más.

